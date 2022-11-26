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Гран-при России

26 ноября, 17:00

У Туктамышевой порвались колготки в короткой программе на этапе «Гран-при» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на этапе «Гран-при» в Перми.

Во время выступления у нее порвались колготки сбоку около колена. Туктамышева проиграла Софье Муравьевой, ученице Евгения Плющенко. На каскаде тройной лутц + тройной тулуп у нее отметили недокрут, дорожка шагов получилась на второй уровень, вращение бильман — на третий.

Туктамышева набрала за свой прокат 78,74 балла, в то время как Муравьева — 81,59 балла.

Завтра, 27 ноября в Перми пройдут произвольные программы у женщин. Начало — в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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