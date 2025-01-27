У здания Олимпийского комитета России проходит одиночный пикет против изменения регламента «Гран-при» по фигурному катанию

Как стало известно «СЭ», с утра у здания Олимпийского комитета России проходит одиночный пикет болельщицы фигурного катания, которая выступает против изменения регламента финала «Гран-при» и требует допустить на турнир Андрея Мозалева, Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна. В здании ОКР находится офис Федерации фигурного катания России.

Мозалев, Ветлугин и Даниелян были лишены права участия в турнире 14-16 февраля из-за изменения федерацией регламента — уже после завершения отбора. В результате добавления новых критериев их заменили другие фигуристы. Финал «Гран-при» — последний важный турнир сезона в преддверии отбора на Олимпиаду.

Девушка Полина приехала ночью из Санкт-Петербурга, вот что она рассказала «СЭ»:

— Это обращение к чиновникам. Думаю, они и сами понимают, что сделали что-то неправильное и еще можно что-то изменить.

Это обращение и к болельщикам — многие боятся что-то делать, чтобы не навредить спортсменам, но на самом деле мы им не навредим, потому что по сути хуже уже некуда.

Ну и я очень хотела бы обратиться к людям из мира спорта. Они ведь не все даже имеют отношение к ситуации. И могли бы хотя бы... да просто сделать то же самое, что и болельщики, которые писали письмо. И может, их бы быстрее услышали, — рассказала Полина.

Девушка стоит у входа уже два часа. По ее словам, прохожие «реагируют позитивно», но с территории офиса за забор ее попросили отойти уже через семь минут. Полиция переписала личные данные девушки, но больше акции не препятствовала.