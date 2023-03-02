Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов: кто выступит в финале Гран-при России среди спортивных пар

Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию.

К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата и первенства России среди юниоров — члены сборных команд страны. В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах.

С турнира среди взрослых снялись Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — пара предпочла выступить среди юниоров.

Участники финала Гран-при среди спортивных пар:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева — Роман Плешков.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация