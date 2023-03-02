Шанаева/Дрозд, Кагановская/Ангелопол: кто выступит в финале Гран-при России среди танцевальных дуэтов

Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию.

В турнире не выступят действующие чемпионы страны — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. По словам тренера пары, фигуристы не планировалие участие в данных соревнованиях.

К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата и первенства России среди юниоров — члены сборных команд страны. В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах.

Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР.

Участники финала Гран-при среди танцевальных дуэтов:

Софья Тютюнина — Андрей Багин, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Полина Усова — Михаил Антонов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Александра Прокопец — Александр Васькович, Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация