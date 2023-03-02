Валиева, Туктамышева, Акатьева: кто выступит в финале Гран-при России среди женщин

Сегодня, 16:00
Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет финал «Гран-при России» по фигурному катанию.
К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата России — члены сборных команд страны.
Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян, Виктория Федянина.
Турнир пропустит Александра Трусова: серебряный призер Олимпиады-2022 не выступит из-за проблем со спиной. Об этом заявила «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Также в финале Гран-при не будет Ксении Синицыной и Анастасии Зининой — обе фигуристки не могут принять участие по состоянию здоровья.
Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация