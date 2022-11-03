Ученица Плющенко получила балл штрафа за поздний старт в день рождения тренера

Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в команде «Ангелов Плющенко» прокомментировала прокат своей короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани и объяснила причину, по которой получила балл штрафа.

«Долго настраивалась. Штрафной балл дали за поздний старт, на 33-й секунде начала прокат свой. Но настроилась зато на аксель. В следующий раз, конечно, буду следить внимательнее за временем. Морально было тяжело, но меня поддержали, настроили. И мама была рядом. Мама со мной ездит на каждый старт», — сказала Титова.

Отметим, что несмотря на балл штрафа Софья, исполнив каскад с тройным акселем, смогла занять первое место на соревнованиях по итогам короткой программы. Сегодня, 3 ноября, у тренера Титовой Евгения Плющенко день рождения — 40-летний юбилей.