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Гран-при России

26 ноября, 14:30

Ученица Плющенко рассказала, почему не любит утренние тренировки

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Софья Муравьева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала о настроении после проката и о том, что не любит утренние тренировки.

После короткой программы на этапе «Гран-при России» в Перми Муравьева занимает первое место (81,59).

— Старалась катать так же, как на тренировке, — сказала Муравьева. — Если что-то не так сделаешь, что-то большее, то можно в любой момент упасть. Буду смотреть прокат, где недочеты, где что-то было плохо. Настроение хорошее, не отличное, но, кажется, было лучше. Очень нервничала, не знаю, почему.

В Перми уже была в прошлом году. Поддержка очень хорошая, классная. Очень понравилось. Что сказал Евгений Викторович Плющенко? Это секрет.

Тройной аксель стал стабильным. Утром, правда, не очень получался, но на тренировках обычно всегда на месте, пять из пяти, без проблем. Сегодня тренировка была не очень, в Москве перед произвольной тоже. Не знаю, как это получается, утром не очень люблю, лучше вечером.

Женщины выступят с произвольными программами на этапе «Гран-при» в Перми в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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