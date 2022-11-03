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Гран-при России

Сегодня, 20:50

Ученица Плющенко Титова рассказала о своих эмоциях после выступления в день рождения тренера

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в команде «Ангелов Плющенко» прокомментировала прокат своей короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Есть над чем работать. Буду еще совершенствоваться. Я работала над скольжением и вращениями. Тройной аксель уже спокойно делаю. Много прыгала на тренировке, делаю как рядовой тройной. На прошлом старте не получилось показать себя в этом плане. Есть конечно еще где прибавить, не все хорошо пока. Не так как я хотела. Но улучшилась по сравнению с прошлым стартом. Здорово, что собралась и сделала аксель. Очень хотела поздравить Евгения Викторовича. Не давил на меня этот факт, атмосфера была веселая. Мы с утра еще поздравили, подарили подарки», — сказала Титова.

Отметим, что несмотря на балл штрафа Софья, исполнив каскад с тройным акселем, смогла занять первое место на соревнованиях по итогам короткой программы. Сегодня, 3 ноября, у Евгения Плющенко день рождения — 40-летний юбилей.

Евгений Плющенко
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Ученица Плющенко получила балл штрафа за поздний старт в день рождения тренера

Плющенко заявил, что у него нет времени отмечать день рождения: «Спортсмены ждут, я в разъездах»