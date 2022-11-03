Ученица Плющенко выиграла короткую программу на «Гран-при России» в Казани среди юниоров

Российская фигуристка Софья Титова выиграла короткую программу на третьем этапе «Гран-при России» в Казани среди юниоров.

Ученица Евгения Плющенко набрала 74,37 баллов заняла первое место. Вторую позицию после короткой программы занимает Дарья Садкова, третье — Надежда Понтелеенко.

4 ноября девушки-юниорки покажут свои произвольные программы на «Гран-при России» в Казани.

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Девушки, КМС

Короткая программа

1. Софья Титова — 74,37 балла

2. Дарья Садкова — 70,47

3. Надежда Понтелеенко — 66,94

4. Елизавета Куликова — 66,55

5. Риана Кадырова — 64,75

6. Елизавета Лабутина — 64,56

7. Таисия Коробицина — 63,02

8. Мария Мазур — 62,38

9. Софья Рудь — 57,88

10. Карина Корнюшина — 57,31

11. Екатерина Ципухина — 54,07

12. Кира Трофимова — 53,77

13. Виктория Яхонтова — 52,89

14. Мария Елисова — 51,49

15. Анна Замятина — 50,65

16. Анна Смирнова — 48,65

17. Владислава Прокофьева — 48,27

18. Кира Барышева — 40,67