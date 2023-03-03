Ученица Плющенко Жилина рассказала, как раскатала новые коньки за день до первенства России

Победительница финала юниорского «Гран-при России» Вероника Жилина прокомментировала победу в Санкт-Петербурге и ситуацию с новыми коньками.

«Я на стартах не обращаю внимание на место, главное, чтобы был хороший прокат. Если будет стабильным на тренировках, то и на стартах. Удовлетворена ли своими прокатами? Очень. В короткой программе я бы хотела сделать дорожку на четвертый уровень, мы ее много накатывали на тренировках. На самом старте нужно было набирать скорость на дорожке. В произвольной на сальхове немного зажалась, а затем меня отпустило, сделала все остальное. Довольна, наверное на 6-7 из 10. Могла лучше», — сказала Жилина.

Спортсменка рассказала, что раскатала новые коньки за один день до вылета, а также поблагодарила тренеров за поддержку.

«Перед первенством раскатала новые коньки за один день до вылета, после тех новых не было. Эти уже раскатала, уже удобно кататься в них. Международные соревнования не смотрю.

Хочу поблагодарить моих тренеров — Евгения Викторовича (Плющенко), Артема Аркадьевича (Значкова), Сергея Александровича (Алексеева), мою маму. Она тоже много времени уделяет мне. Хочу сказать спасибо зрителям, поддерживают на каждом старте. Сегодня даже приехала группа из Северодвинска", — добавила Жилина.

Фигуристка заняла первое место по итогам двух программ, набрав 222,45 балла.