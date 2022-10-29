«Чтоб не на жопу плюх». Ученица Тутберидзе рассказала об отношении к сюрпризам

15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян рассказала об отношении к сюрпризам в жизни и в фигурном катании.

— Любишь сюрпризы? Твоего тройного акселя не было на видео в соцсетях.

— В принципе люблю. Когда случаются хорошие вещи, а не чтоб... на жопу плюх (смеется) Но когда заполняла контент, написала двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов. Просто не попало на камеру, тройной аксель я прыгала, — сказала Петросян.

Петросян лидирует после короткой программы на Гран-при России в Сочи с 78,92 балла.