Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:44

«Чтоб не на жопу плюх». Ученица Тутберидзе рассказала об отношении к сюрпризам

Ученица Тутберидзе Петросян рассказала об отношении к сюрпризам
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Новости

15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян рассказала об отношении к сюрпризам в жизни и в фигурном катании.

— Любишь сюрпризы? Твоего тройного акселя не было на видео в соцсетях.

— В принципе люблю. Когда случаются хорошие вещи, а не чтоб... на жопу плюх (смеется) Но когда заполняла контент, написала двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов. Просто не попало на камеру, тройной аксель я прыгала, — сказала Петросян.

Петросян лидирует после короткой программы на Гран-при России в Сочи с 78,92 балла.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бойкова об ошибках: «Лед скользкий. Вопрос даже не в том как ты готов»

Тарасова оценила выступление Петросян на «Гран-при» в Сочи