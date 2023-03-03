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Гран-при России

Сегодня, 17:00

Ученица Тутберидзе Садкова рассказала, как решилась на два четверных тулупа в финале «Гран-при»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер юниорского финала «Гран-при России» Дарья Садкова рассказала, почему зашла на два четверных тулупа в произвольной программе, хотя раньше не делала ни одного.

«В Санкт-Петербурге стала прыгать четверной тулуп и пошла на второй, потому что на тренировках они были более стабильны, чем перед первенством России в Перми, — сказала Садкова. — Перед стартом я делала четверной тулуп, у меня была уверенность в себе. Два тренера за бортиком на старте — это дает больше энергии, это приятно».

В финале юниорского «Гран-при России» Садкова заняла второе место, набрав по сумме двух программ 206,09 (72,61 + 133,48) балла.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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