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Гран-при России

Сегодня, 19:43

Ученик Мишина Лутфуллин: «Хочется быть первым, но вчера сам налажал»

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в произвольной программе на первом этапе «Гран-при» России.

Во время проката 18-летний фигурист исполнил четыре четверных прыжка.

«Это все здорово. Первый четверной риттбергер, который я мечтал сделать, получился, я доволен, — сказал Лутфуллин. — Но обидно за два сальхова, каждый из которых был сделан с ошибкой. Будем работать, думаю, к следующему этапу все будет чисто. Сейчас задача кататься чисто, а там как судьи скажут. Очень хочется быть первым, но надо чисто катать программу, чтобы меня оценили достойно. Вчера сделал не так, как умею, если бы все сделал хорошо — все вращения и прыжки, то были бы выше баллы. Сам налажал, было два четверных, но есть еще скольжение, вращения».

Лутфуллин получил 171,92 балла за произвольную и 258,20 по сумме двух программ, он точно войдет в тройку лучших по итогам турнира.

«Кому отправлял поцелуи в kiss&cry? Своей девушке Софье Мороз, бывшей фигуристке. Она сейчас тренирует детишек, у нее неплохо получается», — добавил Лутфуллин.

Глеб Лутфуллин
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