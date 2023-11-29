Ученик Тутберидзе Самсонов — о целях в чемпионате России: «Будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной»

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о целях на чемпионат России в Челябинске.

«Тяжело ставить цели. В этом турнире каждый спортсмен — очень сильный, и по местам не хочу загадывать. Конечно, будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной на следующий сезон. И очень хочется в шестерку, чтобы отобраться на Кубок Первого канала. Это очень интересный старт. Но, как сложится, не знаю. Не буду загадывать. Хочется, чтобы в Челябинске было большое количество зрителей. Надеюсь, будут полные залы. Самое главное — получить удовольствие от своих прокатов. Если выступлю чисто, то буду доволен результатом. Еще надеюсь, что мужчины-одиночники будут начинать чуть попозже, а не самые первые», — сказал Самсонов «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря 2023 года.