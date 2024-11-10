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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:50

Угожаев считает, что показал почти весь свой максимум на этапе «Гран-при» в Красноярске

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Победитель 3-го этапа «Гран-при России» в Красноярске среди мужчин Николай Угожаев прокомментировал свое выступления на соревнованиях.

18-летний спортсмен занял 1-е место, получив от жюри оценку 292,56 балла по итогам двух программ.

— Мыслей особо нет. Я просто доволен, показал почти свой максимум. В произвольной ничего не меняли, просто перед Магнитогорском короткую катал всегда по-разному. Сейчас сделал один вариант, его накатывал — и все получилось.

Теперь отсыпаться буду, отдыхать, перестраиваться на другой часовой пояс. Буду неделю отдыхать, потом начну готовиться к чемпионату России.

Фигурное катание
Николай Угожаев

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