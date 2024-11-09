Угожаев выиграл короткую программу на «Гран-при России» в Красноярске

Фигурист Николай Угожаев стал победителем короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмен набрал 103,54 балла. Второе место после короткой программы занимает Петр Гуменник (99,44 балла). Третьим идет Дмитрий Алиев (94,52).

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.

Гран-при России

Красноярск

Мужчины. Короткая программа

1. Николай Угожаев — 103,54 балла

2. Петр Гуменник — 94,44

3. Дмитрий Алиев — 94,52

4. Даниил Самсонов — 90,68

5. Андрей Мозалев — 89,03

6. Макар Игнатов — 85,10