В ФФККР высказались о проведении показательных выступлений на «Гран-при России»

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал возможное введение показательных выступлений на этапах серии «Гран-при России».

«Возможность теоретически у нас есть. Вопрос в том, какая в этом целесообразность, не знаю есть она или нет — надо обсудить с тренерским сообществом. Одно дело, когда показательные по окончании чемпионата России, когда собираются все сливки сообщества. Это большой интерес телевизионной аудитории, а давать дополнительную нагрузку на каждом турнире для спортсменов, у которых и так плотный график... Не очень уверен, но эта мысль имеет место быть», — сказал Кононыхин.

В текущем календаре российских стартов показательные выступления предусмотрены только в рамках чемпионата России.