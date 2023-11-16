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Гран-при России

Сегодня, 16:42

В ФФККР заявили об отсутствии проблем с посещаемостью «Гран-при России»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Ильи Авербуха о снижении интереса к фигурному катанию.

— Илья Авербух заявил о снижении интереса к фигурному катанию в России, говорил о маленькой посещаемости соревнований. Вы это почувствовали?

— Не увидел проблем с посещаемостью. Может быть, он имел в виду какие-то шоу. Точка.

— То есть снижения интереса нет?

— Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги. Это говорит о том, что все нормально с посещаемостью. Посмотрим, как будет в Самаре и Москве.

Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал о проблемах в фигурном катании.

Фигурное катание
Илья Авербух
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