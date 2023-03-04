Валиева — о попытке тройного акселя: «Это не Олимпийские игры, а хорошая тренировка»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала о попытке исполнения тройного акселя в короткой программе Гран-при России и о непривычном размере площадки в Санкт-Петербурге. 16-летняя фигуристка получила 78,97 балла.

— Почему пошла на аксель? Почему б и нет? Не получился в Москве? Ну и что? Если бы я не прыгала прыжки, которые не получались, то я бы не прыгала тройной лутц и четверной тулуп. Это же внутренние старты. У меня была цель попробовать. На последних соревнованиях я сделала «бабочку». По моим ощущениям докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать. Это не Олимпийские игры, хорошая тренировка.

Публика супер, всегда хорошо принимает. Видела у фанатов ободочки и плакаты. Кричали, поддерживали. Приятно, что люди любят, приезжают на каждые старты, пытаются удивить. Спасибо им. Прямо домашняя атмосфера.

Нестандартная арена? Была одна тренировка 30 минут. Когда ты немного повзрослее, сам представляешь, как сделать заходы так, чтобы влезть. Лутц + тулуп сделала близко к борту. Но как говорит Этери Георгиевна, это 3D эффект, — сказала Валиева.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko