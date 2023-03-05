Валиева объяснила, почему ей было сложно выступать в финале «Гран-при» в Санкт-Петербурге

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала, почему ей было психологически сложно соревноваться еще раз во дворце спорта «Юбилейный».

«После чемпионата России-2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — заявила Валиева.

В финале «Гран-при» Валиева стала второй, проиграв одногруппнице Аделии Петросян. В прошлом сезоне Камила выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге, но после этого результат спортсменки обнулили из-за разбирательств ВАДА и CAS по ее делу.