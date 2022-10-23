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Гран-при России

Сегодня, 17:05

Валиева объяснила, почему из программы пропали слова американской журналистки

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об изменении произвольной программы. На контрольных прокатах в начале композиции были слова из российских и американских новостей о допинг-скандале, но на первом этапе Гран-при России они исчезли.

— Убрали на время. Вернем, не волнуйтесь. Это ни с чем не связано, просто так решили сделать вместе с тренерами. Просто на какое-то время, — сказала Валиева.

16-летняя фигуристка с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Фигурное катание
Камила Валиева
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