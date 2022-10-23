Валиева объяснила, почему из программы пропали слова американской журналистки

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об изменении произвольной программы. На контрольных прокатах в начале композиции были слова из российских и американских новостей о допинг-скандале, но на первом этапе Гран-при России они исчезли.

— Убрали на время. Вернем, не волнуйтесь. Это ни с чем не связано, просто так решили сделать вместе с тренерами. Просто на какое-то время, — сказала Валиева.

16-летняя фигуристка с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).