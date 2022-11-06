Валиева — о решении прыгнуть после программы: «За это не снимают, так что почему нет? Обидно было, что не получилось»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала свое решение прыгнуть два дополнительных прыжка после исполнения произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

После завершения выступления с произвольной программой 16-летняя спортсменка решила дважды исполнить четверной тулуп, который не получился у нее во время проката. Фигуристка упала после обеих попыток, как и во время выступления.

«Дала шоу, но вроде бы за это не снимают. Так что почему нет? Решила попробовать тулуп еще раз. Расстроилась, что не смогла его сделать на разминке, на тренировке. Все было нормально, как и две недели назад в Москве. Единственное, сейчас было, казалось бы, больше уверенности. Но, видимо, раз не получается один, буду вставлять два. Тогда один точно будет получаться, а там, дай бог, и два прыжка.

Я в прошлый раз в Москве спросила, не снимают ли за это, если я вдруг решу исполнить какой-нибудь прыжок после проката. Мне сказали, что нет, я посмотрела на тренеров и решила пойти. Мне стало обидно, что я не сделала четверной тулуп. В итоге все же не получилось. Но еще есть время после награждения, так что пусть зрители не уходят. Честно, я сама не знаю — можно так делать или нет. Вдруг я скажу, что можно, а потом запретят или меня накажут. Я еще не говорила об этом ни с кем. Заход на третью попытку? Мне сказали: «Все, хватит». Но вообще, надо было, конечно. С третьего раза, думаю получилось бы», — сказала Валиева.

Валиева заняла первое место в женском одиночном катании по итогам этапа «Гран-при России». Фигуристка набрала 241,72 балла по сумме двух программ.