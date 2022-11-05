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Гран-при России

Сегодня, 16:32

Валиева оценила свое выступление на этапе «Гран-при России» в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление с короткой программой на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Сюда пришла моя бабушка, мама. Разве что тетя не смогла только прийти. Еще дальние родственники, которых я даже не знаю хорошо. В Казани, конечно, почти все собрались!

Выступление было сегодня неплохое. Наконец-то я в программе, мне понравилось, что я начинаю получать удовольствие, а не бегать за прыжками... Я не бегала, конечно, но каталась так более сконцентриванно. А сейчас для себя и для зрителей. Но и за элементами следила. Ох уже этот каскад лутц-тулуп ... Интересный каскад, как сказала Этери Георгиевна! Спасла его.

Там обычная ошибка была. Я корпус перекинула и потом уже вытягивала элемент. В прошлом сезоне перетяжкой вытягивала хорошей, сейчас ее нельзя делать и я стараюсь ее исключить. Рада в целом, что вообще сделала его, каскад.

Расшифрую послание в программе? Нет, нельзя давать обещаний. Когда буду готова, скажу» — сказала Валиева.

Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на третьем этапе «Гран-при России». За прокат Валиева получила 83,30 балла.

Фигурное катание
Камила Валиева
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