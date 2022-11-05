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Гран-при России

Сегодня, 16:18

Валиева — о третьем этапе «Гран-при России»: «Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера. Обрадовалась! В Казани, в этом Дворце спорта начинала кататься. Самые невероятные эмоции, самые хорошие болельщики. Всегда разные игрушки были, панды... Не привязываются к одному, а все кидают», — сказала Валиева.

5 и 6 ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России «Идель» в категории МС. Фигуристы выступят в мужском, женском одиночном и парном катании и в танцах на льду.

Фигурное катание
Камила Валиева
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