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Гран-при России

Сегодня, 11:38

Валиева рассказала о работе над техникой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе над техникой.

Перед первым этапом «Гран-при России» спортсменка восстановила четверной тулуп.

«Как Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, это второй день рождения тулупа. Первый был в мой день рождения, а второй — недавно. В голове техника осталась. Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году — это нормально, так должно быть. Мне приходится только сильнее толкаться, сильнее бить ногой лед», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

В субботу, 22 октября, стартует первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с короткими программами.

Камила Валиева. 1-й этап «Гран-при России»: расписание соревнований 22 октября

Фигурное катание
Камила Валиева
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1-й этап «Гран-при России»: расписание соревнований 22 октября