Валиева рассказала о работе над техникой

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе над техникой.

Перед первым этапом «Гран-при России» спортсменка восстановила четверной тулуп.

«Как Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, это второй день рождения тулупа. Первый был в мой день рождения, а второй — недавно. В голове техника осталась. Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году — это нормально, так должно быть. Мне приходится только сильнее толкаться, сильнее бить ногой лед», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

В субботу, 22 октября, стартует первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с короткими программами.