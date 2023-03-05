Валиева рассказала об эмоциях после олимпийского сезона

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева на пресс-конференции после произвольной программы в финале Гран-при России рассказала о своих эмоциях, оставшихся от олимпийского сезона.

На вопрос о том, будет ли она лично участвовать в заседаниях CAS по ее делу, Валиева отвечать не стала.

«В большой степени я довольна собой. Я выросла, много всего произошло за этот год. То, что произошло там, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится. Невозможно постоянно идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого. Я хотела бы сказать... Это будет странно... Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — сказала Валиева.

В воскресенье, 5 марта в финале «Гран-при России» Валиева заняла второе место, она набрала 241,76 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стала еще одна фигуристка из группы Этери Тутберидзе, Аделия Петросян (255,01).