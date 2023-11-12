Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:27

Валиева стала четвертой на этапе «Гран-при» в Казани из-за лишней секвенции

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась на четвертом месте на этапе Гран-при России в Казани из-за лишней секвенции в прокате. Спортсменка исполнила ее в своей произвольной программе.

Камила упала на четверном тулупе, затем исполнила секвенцию тройной флип — двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц — тройной тулуп — двойной аксель, каскад тройной флип — двойной тулуп, тройной тулуп.

В прокате Камила сделала лишнюю секвенцию, так как по правилам в произвольной программе разрешена только одна. Изначально у Валиевой в заявке были заявлены в программе секвенции — тройной флип-двойной тулуп и тройной флип-двойной аксель-тройной тулуп.

По правилу 612

«Каскад и комбинация прыжков могут состоять из одного и того же или из разных одинарных, двойных, тройных или четверных прыжков. B произвольной программе может быть до трех каскадов или двух каскадов и одной комбинации прыжков. Один каскад или одна комбинация прыжков может включать до З прыжков, остальные — до 2 прыжков».

Камила исполнила в своем прокате две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор), что и сказалось на оценках. Поэтому судьи засчитали ей на этом элементе только тройной лутц. Остальные два прыжка были обнулены.

Также в протоколе Камилы стоит F (падение) на хореографической дорожке. В прокате фигуристка некоторое время находилась на двух коленях во время исполнения этого элемента. Вероятно, это было оценено за падение — поэтому судьи дали Валиевой второй дедакшен (снизили еще один балл).

Фигурное катание
Камила Валиева
13
Обсудить
Читайте также
Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Садкова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Казани

РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на «Гран-при России» в Казани