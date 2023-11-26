Валиева стала победительницей этапа «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 16:43
Чемпионка Европы Камила Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.
17-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, за которую получила 81,27 балла. По сумме двух программ она набрала 226,22 очка (произвольная — 144,95).
Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла (70,67+142,08). Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25; 76,67+133,58).
В этом сезоне Валиева также выступала на этапе «Гран-при России» в Казани, где заняла четвертое место.
Гран-при России. 6-й этап, Москва
Женщины. Произвольная программа
1. Камила Валиева — 144,95
2. Вероника Яметова — 142,08
3. Ксения Синицына — 139,69
4. Ксения Гущина — 133,68
5. Софья Муравьева — 133,58
6. Ангелина Палагина — 127,18
7. Софья Чаплыгина — 121,70
8. Екатерина Анисимова — 121,30
9. Камилла Нелюбова — 114,41
10. Мария Парамонова — 99,65
11. Дарья Третьякова — 98,50
12. Виктория Нестерова — 95,29
Итог
1. Камила Валиева — 226,22
2. Вероника Яметова — 212,75
3. Софья Муравьева — 210,25
4. Ксения Синицына — 205,15
5. Ксения Гущина — 201,00
6. Екатерина Анисимова — 186,21
7. Ангелина Палагина — 185,88
8. Софья Чаплыгина — 183,41
9. Камилла Нелюбова — 180,97
10. Мария Парамонова — 154,87
11. Виктория Нестерова — 149,97
12. Дарья Третьякова — 145,94