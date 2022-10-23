Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:43

Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на «Гран-при России»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпионка России и Европы Камила Валиева с падением исполнила произвольную программу на 1-м этапе «Гран-при России» в Москве.

Она упала с четверного тулупа, затем прыгнула каскад тройной флип — двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц.

16-летняя Валиева в произвольной программе уступила Софье Акатьевой (160,74 — 163,98), но стала победительницей турнира по сумме двух программ 244,66.

Камила Валиева
0
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Камила Валиева передала привет фигуристке-тезке из Донецка

Хабибуллина и Княжук выиграли первый этап «Гран-при России» в Москве, Тарасова и Морозов — вторые