Валиева ушла от ответа на вопрос о вердикте РУСАДА по ее делу

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась отвечать на вопрос о своем деле.

Вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен стать известен в октябре. Под вопросом остается золотая олимпийская медаль в командном турнире Пекина из-за спорного допинг-теста после чемпионата России, о чем стало известно во время Олимпиады. Этому посвящена произвольная программа фигуристки в сезоне.

— С какими эмоциями ты катаешь свои программы?

— В произвольной программе я рассказываю свою историю. Да, внешне все нормально, но внутреннее она останется со мной в любом случае. Ты просто снимаешь один свой слой, выходишь, рассказываешь. Короткая программа — что-то свое, родное, в которой я могу спокойно отдаться своим ощущениям.

— Разбирательство на тему Олимпиады, которое сейчас идет...

— Вообще не буду ничего про это говорить.

— Не будешь, потому что знаешь вердикт? Или просто нет желания? Ты же говоришь, что проживаешь историю.

— Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас хорошо знаем. Это было очевидно, что я не буду вообще ни на какие вопросы отвечать.

— Но это же все обсуждают.

— Нет-нет, все, все.

— Сказали тебе, что не будут, — подытожила пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

В субботу, 22 октября Валиева показала лучший результат в короткой программе на первом этапе «Гран-при России» в Москве.