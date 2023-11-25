Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

17-летняя спортсменка получила 81,27 балла за свой прокат. Второй стала Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).

С произвольными программами женщины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 15.00 по московскому времени.

Гран-при России. 6-й этап, Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,27

2. Софья Муравьева — 76,67

3. Вероника Яметова — 70,67

4. Ксения Гущина — 67,32

5. Камилла Нелюбова — 66,56

6. Ксения Синицына — 65,46

7. Екатерина Анисимова — 64,91

8. Софья Чаплыгина — 61,71

9. Ангелина Палагина — 58,70

10. Мария Парамонова — 55,22

11. Виктория Нестерова — 54,68

12. Дарья Третьякова — 47,44