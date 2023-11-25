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Гран-при России

Сегодня, 16:10

Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

17-летняя спортсменка получила 81,27 балла за свой прокат. Второй стала Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).

С произвольными программами женщины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 15.00 по московскому времени.

Гран-при России. 6-й этап, Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,27

2. Софья Муравьева — 76,67

3. Вероника Яметова — 70,67

4. Ксения Гущина — 67,32

5. Камилла Нелюбова — 66,56

6. Ксения Синицына — 65,46

7. Екатерина Анисимова — 64,91

8. Софья Чаплыгина — 61,71

9. Ангелина Палагина — 58,70

10. Мария Парамонова — 55,22

11. Виктория Нестерова — 54,68

12. Дарья Третьякова — 47,44

Фигурное катание
Вероника Яметова
Камила Валиева
Софья Муравьева
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