Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 16:10
Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.
17-летняя спортсменка получила 81,27 балла за свой прокат. Второй стала Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).
С произвольными программами женщины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 15.00 по московскому времени.
Гран-при России. 6-й этап, Москва
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева — 81,27
2. Софья Муравьева — 76,67
3. Вероника Яметова — 70,67
4. Ксения Гущина — 67,32
5. Камилла Нелюбова — 66,56
6. Ксения Синицына — 65,46
7. Екатерина Анисимова — 64,91
8. Софья Чаплыгина — 61,71
9. Ангелина Палагина — 58,70
10. Мария Парамонова — 55,22
11. Виктория Нестерова — 54,68
12. Дарья Третьякова — 47,44