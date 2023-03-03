Валиева выступит в первой разминке в короткой программе в финале «Гран-при»

Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на короткую программу в финале взрослого «Гран-при». Камила Валиева вытянула 4 стартовый номер, Елизавета Туктамышева не пришла на жеребьевку — ей достался 11 стартовый номер. Порядок выступлений в короткой программе в женском одиночном катании: 1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина