Варвара Медведева получила рассечение на «Гран-при России»

Сегодня, 18:29
Фигуристка Варвара Медведева, которая выступает в паре с Павлом Астаховым, получила рассечение на юниорском этапе «Гран-при России» в Самаре, сообщает ТАСС.
В ходе проката партнер уронил 16-летнюю спортсменку на лед. Несмотря на это, пара завершила свое выступление.
«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — цитирует ТАСС ответ Федерации фигурного катания на коньках России.
Пара Медведева/Астахов заняла итоговое пятое место на этапе «Гран-при России» среди юниоров.