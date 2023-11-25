Ветлугин остался недоволен лидерством на «Гран-при России» в Москве

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал первое место по итогам короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Лидерство? Лидерство. Хорошо. Завтра буду, значит, последним кататься. У нас же малых медалей нет, как, например, за спринт в биатлоне. Вот тогда бы я порадовался. А сегодня малых медалей нет. Значит, я ничего не выиграл. Ну все, надо завтра работать», — цитирует Ветлугина «Газета.Ru».

Также он рассказал, почему недоволен своим выступлением в первый день соревнований.

«Недоволен из-за того, что это не было открыто и полностью от души сегодня. Мне не понравилось. Чувство свободы, удовольствия от проката — этого было мало всего. Такое было состояние, на которое сложно было повлиять сегодня», — добавил фигурист.

Ветлугин набрал 99,02 балла за короткую программу. Промежуточное второе место занял Даниил Самсонов (95,34). Третьим стал Владислав Дикиджи (94,48).

С произвольными программами мужчины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 13.00 по московскому времени.