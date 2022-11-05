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Гран-при России

Сегодня, 19:12

Вице-чемпион Европы Даниелян отреагировал на новости о запрете выступать на российских соревнованиях

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-чемпион Европы Артур Даниелян прокомментировал свое выступление на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Публика действительно невероятно тепло встретила, поддерживала. С первых секунд слышал это, остаюсь в такие моменты в сознании, не отключаюсь. Думаю, так лучше получается контролировать элементы. Хотел сделать все чисто, так как готов делать эту программу в чистом виде. Но видимо сильное желание показать себя с лучшей стороны переборола меня, не смог справиться с эмоциями. Не получилось остаться на той планке, чтобы проконтролировать чистые выезды.

Да, не хватило концентрации. Это все не от физической готовности. Все голова. Зато непрыжковые элементы нормальными вроде, позже гляну распечатки. В прошлый раз и непрыжковых не было толком. Четверной хорошо делаю последнюю неделю на тренировках, но все равно один раз за неделю я его упущу. Сегодня тоже был хороший. Евгений Владимирович похвалил, так как я в целом сделал правильно. Чуть-чуть не дошло. Завтра буду отрабатывать. Заклеил татуировку, так как она под образ не клеится. У меня же черный костюм. Решили, пока я не сведу, буду заклеивать. Почему решил свести? Поигрался и хватит. Каково было выступать вне конкурса в Питере? Это исходит от каждого по-разному. Даже учитывая, что я был вне конкурса, по баллам было интересно посмотреть, поконкурировать. Запрет выступать на российских стартах? Ох... Не хочу касаться этой темы. Я же уже на этапе выступаю, как видите. Все нормально", — сказал Даниелян.

Отметим, что фигурист недавно перешел из группы Елены Буяновой в ЦСКА в команду к Евгению Рукавицыну в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Артур Даниелян
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