Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:00

Фигуристка из Курска — жизни в городе: «Я не планирую переезжать, хочу поддержать родной регион»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Фигуристка из Курска Виктория Дорошевская, выступившая на Гран-при в Москве, в интервью «СЭ» рассказала о тренировках в родном городе при сиренах и нежелании переезжать.

— Как жизнь в Курске сейчас, учитывая внешние обстоятельства?

— Жизнь в Курске достаточно непростая. Но я стараюсь смотреть на все с позитивной стороны и верю, что все наладится в ближайшем будущем, будет снова все хорошо. Поэтому стараюсь радовать зрителей, по большей части — из Курской и Белгородской областей, своими выступлениями. Просто хочу поддержать.

— Изменились ли условия подготовки?

— Изменилось, конечно. Сейчас намного сложнее тренироваться. Если начинается ракетная опасность — прерываем тренировку, ждем ее отмену. И она может длиться всю тренировку, у нас может пропасть весь лед, и получается, тренировочный день впустую.

— Можешь описать, как это происходит? Вот ты вышла на лед, и что происходит дальше?

— Как только звучит сирена, нас всех, кто есть на льду, спортсменов и тренеров, уводят в безопасное помещение, где нет окон, и мы сидим ждем ее завершения. Иногда это длится долго. Сидим в раздевалке, что поделать.

Тренер Артем Бородулин: Тема важная, но стало намного лучше. Было сложно, сейчас все меняется и встает на рельсы нормальной жизни. В городе все открыто, магазины и общественные места. Все возвращается в русло, которое и должно быть.

— Переезд не рассматриваешь?

— Нет, я хочу представлять свой регион, Курскую область. Не планирую переезжать в Москву или Петербург, хочу представлять и поддерживать свой родной город.

Виктория Дорошевская. «Хочу остаться и поддержать свой регион». Курская фигуристка — о сиренах и отобранных плакатах фанатов
Виктория Дорошевская

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Сегодня
Вчера
Неделя