Яметова — о травме: «На тренировке пробили ногу коньком, была дырка. Но неделя дома и снова на лед»

Российская фигуристка Виктория Яметова после проката своей произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске рассказала о проблемах со здоровьем.

«На тренировке мне пробили ногу коньком. Ничего сверхъестественного, но была дырка в ноге. Все срослось, не сказалось серьезно на здоровье. В итоге просидела дома неделю и снова вышла на лед.

Работа с Соколовской и Рукавицыным — это огромный опыт. Я подчеркнула для себя много новой информации, подучивали с ними новые прыжки, исправляли вместе нюансы. Светлана очень хороший тренер. Я работала с такими известными спортсменами, как Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев. Пересекались на тренировках с ними, но больше пообщаться не удалось. Но мой тренер Елена Левковец. Мы прошли с ней огромный путь. Для меня это лучшие тренеры, везде меня поддерживают, ездят на соревнования. Ничего плохого сказать не могу», — сказала Яметова.

Яметова заняла по итогам соревнований в Красноярске второе место, набрав 211,29 балла. Первой стала Анна Фролова (215,55).