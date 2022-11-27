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Гран-при России

Сегодня, 15:54

Ягудин эмоционально отреагировал на победу Туктамышевой на «Гран-при» в Перми: «Огненные прокаты! Крутая борьба!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

«Что Соня Муравьева, что Елизавета Туктамышева просто выдали огненные прокаты. Обе блестяще справились с техническим оснащением. Крутая получилась борьба. Может ли кто-то бороться с Туктамышевой? Конечно, нет недосягаемых спортсменов. Как бы шутливо ни звучала фраза «лед скользкий», все бывает. Выступают Акатьева, Трусова, Самоделкина, Петросян, Валиева, Туктамышева, Муравьева и так далее.
Нет такого человека, который бы считался условно лидером. Вернее, условно-то он может считаться, но это не значит, что этот лидер победит на данном отрезке. Тем наш спорт и прекрасен! Побеждает не просто сильный спортсмен, а тот, у кого еще и сильная нервная система», — сказал Ягудин «СЭ».

Туктамышева набрала 239,94 балла по сумме двух программ на этапе «Гран-при» в Перми. Она опередила ставшую второй Софью Муравьеву на 0,79 балла.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Елизавета Туктамышева
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