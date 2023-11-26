Яметова оценила свой прокат на «Гран-при» в Москве на 9 баллов из 10

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. Спортсменка набрала 212,75 балла по сумме двух программ и заняла второе место.

— Было немного волнительно, потому что нужно было удержать место после короткой программы. Прокат мне в целом понравился, оцениваю его, пожалуй, что на девять баллов из 10. Единственный недочет был на акселе, споткнулась. Поняла над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправить и на чемпионате России теперь буду стремиться показать, что все могу.

Как и к предыдущему этапу «Гран-при» в Красноярске мы тренировались каждый день, шла большая работа над прыжками, вращениями. Нужно было делать все четко по расписанию. В произвольной у меня программа о женщине-воительнице. Она жена первого викинга. Программа в целом о том, что нужно верить в себя и свои силы и никогда не сдаваться. Эта программа подходит мне по темпераменту, очень заходит, я по-настоящему кайфую, когда ее катаю, — сказала Яметова.

Первое место на этих соревнованиях заняла Камила Валиева, Софья Муравьева стала третьей.