Рудковская сравнила Трусову и Щербакову: «У Саши все как в кино, а Аня — это просто жизнь»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сравнила истории фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

— Вы сами все видите по социальным сетям. Мы делали исследование, и мне кажется, что есть история «абсолютного отличника». Что очень здорово и хорошо! А есть бунтарь. На примере — есть Джонни Депп, а есть Джордж Клуни. Кто популярнее? Конечно, Джонни Депп, потому что у него все время что-то происходит. Его рекламные контракты зашкаливают. Он делает все вопреки чему-то. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что у каждого своя жизнь, своя судьба в спорте. Просто мне интереснее наблюдать за Сашей Трусовой, потому что она рушит стереотипы.

Сейчас она сказала, что будет продолжать кататься, и она катается. Этот сложный путь притягивает к ней еще больше интереса. Конечно, у нее есть травма спины, и она могла бы тоже пропустить год, чтобы лечиться и восстанавливаться, но она не боится падать, ей совершено пофиг, что и кто про нее скажет. Она этого точно не боится и постепенно набирает форму. Саша Трусова — это Netflix. А Аня Щербакова — это жизнь. У Саши все как в кино! Я люблю красивые истории длиною не в один олимпийский цикл.