Рудковская — о прокате Муравьевой: «Была потрясающая дорожка, легкие прыжки!»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями от короткой программы Софьи Муравьевой на 4-м этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Мне очень понравилось выступление Муравьевой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, легкие прыжки. Не пошла на аксель, наверное, были на то причины, хотя она делает его на тренировках и прокатах. Хочу пожелать, чтобы завтра у нее все получилось, потому что она действительно сильная и красиво катается. Мы за нее болеем и переживаем, — приводит слова Рудковской Metaratings.ru. — Про судейство не могу ничегосказать, я не смотрела другие прокаты, кроме Муравьевой».

Муравьева заняла второе место в короткой программе на «Гран-при России» в Казани, набрав 77,02 балла. Первой стала Камила Валиева (81,09 балла).

В воскресенье, 12 ноября, женщины представят произвольные программы.