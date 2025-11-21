Солодников выиграл этап юниорского Гран-при России в Омске

Фигурист Макар Солодников стал первым на шестом этапе юниорского Гран-при России в Омске.

В сумме он набрал 226,84 балла. За короткую программу фигурист получил 74,94 балла, за произвольную — 151,90.

Серебряную медаль турнира завоевал Илья Мальков, набравший 223,46 балла (73,32 + 150,14). Третье место занял Даниил Жолобов (217,45 балла; 71,35 + 146,10).

У одиночниц победительницей стала Лидия Плескачева. В сумме она набрала 203,34 балла. За короткую программу фигуристка получила 66,21 балла, за произвольную — 137,13.

Второе место заняла Елена Костылева, набравшая 199,55 балла (69,42 + 130,13). Третье место у Агаты Петровой (188,29 балла; 67,67 + 120,62).