Фигуристы Гусева и Овчинников победили в парах на юниорском Гран-при в Омске

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников одержали победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске в парном катании. По итогам двух программ спортсмены набрали 177,66 балла (произвольная — 114,01, короткая — 63,65). Второе место заняли Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 174,12 балла (произвольная — 115,52, короткая — 58,60). Тройку лидеров замкнули Амелия Шаяхметова и Мартин Бреславский с результатом 171,25 балла (произвольная — 112,70, короткая — 58,55). Шестой этап Гран-при России проходит в Омске с 10 по 23 ноября.