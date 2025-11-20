Видео
Гран-при России.
Сегодня, 14:30

Фигуристы Гусева и Овчинников победили в парах на юниорском Гран-при в Омске

Анастасия Пилипенко

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников одержали победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске в парном катании.

По итогам двух программ спортсмены набрали 177,66 балла (произвольная — 114,01, короткая — 63,65).

Второе место заняли Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 174,12 балла (произвольная — 115,52, короткая — 58,60). Тройку лидеров замкнули Амелия Шаяхметова и Мартин Бреславский с результатом 171,25 балла (произвольная — 112,70, короткая — 58,55).

Шестой этап Гран-при России проходит в Омске с 10 по 23 ноября.

1

  • оппонент

    Как же хороша была Ариша. Ей бы партнёра посильнее. Хотя может и этот парень прибавит.

    20.11.2025

    Фигурное катание
