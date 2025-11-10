Жулин объяснил срыв Галлямова на партнершу на этапе Гран-при в Казани

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что жесткие претензии фигуриста Александра Галлямова к партнерше Анастасии Мишиной после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани были вызваны тем, что спортсмены оказались не до конца готовы к исполнению номера.

Мишина и Галлямов допустили несколько грубых ошибок в произвольном прокате. За два выступления они набрали 201,22 балла и заняли второе место на этапе. Гран-при России в Казани выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 215,34 балла.

«Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнер немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьезная травма, видимо, они немного не успели подготовиться», — цитирует Жулина РИА Новости.

24-летняя Мишина и 26-летний Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022), а также трехкратными победителями чемпионата России (2022, 2024, 2025).