Гран-при России. Новости
10 ноября, 18:25

Жулин объяснил срыв Галлямова на партнершу на этапе Гран-при в Казани

Алина Савинова
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что жесткие претензии фигуриста Александра Галлямова к партнерше Анастасии Мишиной после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани были вызваны тем, что спортсмены оказались не до конца готовы к исполнению номера.

Мишина и Галлямов допустили несколько грубых ошибок в произвольном прокате. За два выступления они набрали 201,22 балла и заняли второе место на этапе. Гран-при России в Казани выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 215,34 балла.

«Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнер немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьезная травма, видимо, они немного не успели подготовиться», — цитирует Жулина РИА Новости.

24-летняя Мишина и 26-летний Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022), а также трехкратными победителями чемпионата России (2022, 2024, 2025).

Источник: РИА Новости
6

  • Poet Mechtayuschy

    Победили сильнейшие не стоит обижаться надо трудиться

    13.11.2025

  • Антон Богачев

    не готовы-надо сниматься

    11.11.2025

  • Jubmoj

    Бывает

    11.11.2025

  • Labubal

    Саша не обижай Настю, в паре оба виноваты

    11.11.2025

  • Мику

    пара

    10.11.2025

  • Мику

    Не их день видео был, такое бывает в спорте. Значит надо собраться и трудиться дальше. Вообще, папа Анастасия Мишина и Александр Галлямов одна из самых красивых

    10.11.2025

    Фигурное катание
    Александр Жулин
    Анастасия Мишина / Александр Галлямов
