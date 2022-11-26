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Гран-при России

26 ноября, 17:30

Тарасова: «У Муравьевой наблюдается прогресс, хочется поздравить с этим Плющенко»

Тарасова заявила, что у фигуристки Муравьевой наблюдается прогресс
Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление девушек на «Гран-при России» в Перми.

В короткой программе у женщин первой стала Софья Муравьева (81,59 балла), вторая — Елизавета Туктамышева (78,74).

«В этом году у всех девушек прогресс, в том числе у Софьи, он наблюдается. Хочется с этим поздравить Евгения Плющенко. Лизе желаю показать хладнокровие в произвольной программе. Пусть откатает программу, как она умеет!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

В воскресенье, 27 ноября, девушки выступят с произвольными программами на турнире в Перми.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
Татьяна Тарасова
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