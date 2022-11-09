Жилина выиграла короткую программу среди юниоров на четвертом этапе «Гран-при России»

Вероника Жилина, представляющая академию Плющенко, выиграла короткую программу среди юниоров на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Фигуристка набрала 78,71 балла, исполнив в программе тройной аксель. Второй стала Любовь Рубцова, у нее — 69,64 балла. Третье место заняла Лидия Плескачева — 64,74 балла.

Фигуристки представят произвольные программы в четверг, 10 ноября.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

1. Вероника Жилина — 78,71

2. Любовь Рубцова — 69,64

3. Лидия Плескачева — 64,74

4. Алиса Юрова — 62,70

5. Милана Лебедева — 62,37

6. Мария Гордеева — 61,24

7. Дина Хуснутдинова — 60,09

8. Виктория Барахтина — 56,80

9. Ева Зубкова — 55,26

10. Анастасия Шигина — 53,77

11. Екатерина Кольцова — 53,75

12. Мария Артемова — 53,04

13. Арина Мариничева — 50,83

14. Арина Пузанкова — 49,07

15. Карина Корнюшина — 48,83

16. Софья Рудь — 48,29

17. Мария Волченко — 40,63

18. Василиса Семенова — 37,77