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Гран-при России

Сегодня, 13:38

Жулин назвал выход в финал «Гран-при России» двух его дуэтов хорошим результатом

Виктория Кравченко
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что доволен выступлениями своих учеников Елизаветы Шанаевой и Павла Дроздова, а также Софьи Тютюниной и Андрея Багина. Обе пары прошли в финал серии «Гран-при России».

«Все хорошо, я очень рад, что обе мои пары обеспечили себе место в финале, все идет по плану. Дальше — подготовка к чемпионату России, будем усиленно работать в Москве», — цитирует Жулина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Красноярске в конце декабря, финал — в марте в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/16436705
Фигурное катание
Александр Жулин
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