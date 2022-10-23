Жулин оценил результаты фигуристов в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил результаты фигуристов в танцах на льду на первом этапе "Гран-при России".

«Победа пары Морозов/Нарижный ожидаемая, но пока что, они не смогут составить конкуренцию паре Синицина/Кацалапов», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный с 199,57 баллами стали победителями в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве. Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 189,04 балла. Третьими стали Яна Матвейшина и Тимофей Субботин (135,05 балла).