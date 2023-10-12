Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:10

Зинина снялась с первого этапа «Гран-при России» в Уфе из-за травмы ноги

Алина Савинова
Telegram Дзен

Алексей Василевский, тренер фигуристки Анастасии Зининой, сообщил, что спортсменка снялась с первого этапа «Гран-при России» из-за травмы ноги.

«Анастасия снялась с турнира по состоянию здоровья — из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», — приводит ТАСС слова тренера.

Первый этап «Гран-при России» пройдет в Уфе с 13 по 16 октября.

16-летняя Зинина становилась призером этапов международной юниорской серии Гран-при.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/18991061
Фигурное катание
Анастасия Зинина
0
Читайте также
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крылова заявила, что Кагановской и Ангелополу было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми

Гербольдт: «Аделия Петросян возможно сейчас лучшая фигуристка в стране»