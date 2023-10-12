Зинина снялась с первого этапа «Гран-при России» в Уфе из-за травмы ноги

Алексей Василевский, тренер фигуристки Анастасии Зининой, сообщил, что спортсменка снялась с первого этапа «Гран-при России» из-за травмы ноги.

«Анастасия снялась с турнира по состоянию здоровья — из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», — приводит ТАСС слова тренера.

Первый этап «Гран-при России» пройдет в Уфе с 13 по 16 октября.

16-летняя Зинина становилась призером этапов международной юниорской серии Гран-при.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров.