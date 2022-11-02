От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова

За один олимпийский цикл Александра Трусова проделала огромный путь от девочки-вундеркинда до серебряного призера Игр в Пекине и «королевы квадов», а также заметно поменялась внешне.
Александра Трусова на 15-летнем юбилее Ледового дворца «Хрустальный». 23 ноября 2018 года. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Она всегда отличалась яркой индивидуальностью, а теперь в этом ей, пожалуй, нет равных среди коллег.
Александра Трусова на этапе юниорского «Гран-при» в Ванкувере. 6 декабря 2018 года. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
К осени 2018-го, когда стартовал олимпийский цикл, 14-летняя Саша подошла в качестве действующей чемпионки мира среди юниоров и победительницы серии «Гран-при». А также имея в арсенале два четверных прыжка — сальхов и тулуп, который она исполнила первой в истории среди девушек. При этом внешне Трусова выглядела еще совсем юной.
Призеры чемпионата России в Саранске: Александра Трусова (второе место), Анна Щербакова (первое место), Алена Косторная (третье место). 23 декабря 2018 года. Фото Ксения Нурдинова
Фото Ксения Нурдинова
Сезон-2018/19 стал для Трусовой последним на юниорском уровне — она стала второй в финале «Гран-при» после Алены Косторной и на первенстве России вслед за Анной Щербаковой, но снова выиграла чемпионат мира. А также приземлила четверной лутц.
Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров в Загребе. 9 марта 2019 года. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Александра Трусова выступает на контрольных прокатах сборной России в Новогорске. 8 сентября 2019 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александра Трусова после выступления на этапе ISU «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве. 16 ноября 2019 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В следующем сезоне Александра дебютировала на взрослом уровне, одержав победу на канадском и российском этапах «Гран-при» и став третьей в финале.
Также Трусова взяла бронзу на чемпионате Европы-2020, а в рамках показательных выступлений появилась в образе диснеевской злодейки Круэллы де Вилль.
Александра Трусова в образе Круэллы во время показательных выступлений на чемпионате Европы в Граце. 26 января 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Саша за сезон обновила несколько мировых рекордов, впервые прыгнула четверной флип и три чистых квада в одной программе.
Весной 2020-го Трусова совершила громкий переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под его руководством она стала третьей на чемпионате России и чемпионате мира-2021.
Александра Трусова с Евгением Плющенко и Еленой Ильиных во время прокатов сборной России в Москве. 13 сентября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
На турнире в Стокгольме ей удалось с 12-го места после короткой программы попасть на пьедестал благодаря трем чистым квадам в произвольной. Однако сезон для Саши получился неоднозначным, и она вернулась к Тутберидзе.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе.
Дарья Исаева., Фото «СЭ»
Александра Трусова выступает на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве. 21 ноября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова — бронзовый медалист чемпионата России в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вернулась, чтобы осенью 2021-го предстать в совершенно новом образе и заметно повзрослевшей.
Александра Трусова на Кубке Первого канала в Москве. 5 февраля 2021 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
На контрольных прокатах сборной России она впервые исполнила пять четверных прыжков в одной программе.
Александра Трусова во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске. 11 сентября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра выиграла американский этап «Гран-при», стала второй на чемпионате России и третьей на чемпионате Европы в Таллине.
Александра Трусова на церемонии награждения во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Попав в состав олимпийской сборной, Трусова в Пекине приземлила пять квадов в произвольной программе и завоевала серебряную медаль, уступив только Щербаковой.
Александра Трусова во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. 17 февраля 2022 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Осенью нынешнего года Трусова показала новую короткую программу на контрольных прокатах сборной. А в начале октября во второй раз в карьере ушла от Тутберидзе — теперь Александра будет работать под началом Светланы Соколовской.
Софья Самоделкина, Александра Трусова, тренер Светлана Соколовская и Марк Кондратюк в Сочи. 30 октября 2022 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»